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Kılıçdaroğlu'ndan, İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejimin saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İdlib bölgesinde şehit düşen, Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem ve İstihkam Onbaşı Uğur Kurt’un aileleri ile telefonda görüşerek, başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu idlib şehitSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 16:29
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