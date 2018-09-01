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Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Barış Günü" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

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Kılıçdaroğlundan &quot;Dünya Barış Günü&quot; paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Yaşar Kemal'in, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır" sözünü hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhaliflerin zindanlarda tutulduğu, çocuğunu arayan anaların şiddet gördüğü bu ülkede umudu korumalıyız, barış türküleri söylemeye devam etmeliyiz. Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.


 

Kaynak: AA

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünya barış günü
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