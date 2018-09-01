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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan 2 askerin ailelerine başsağlığı telgrafı yolladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan askerler Recep Turan ve Adem Güven'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman, başsağlığı telgrafı, şehit
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