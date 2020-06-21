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Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutlayarak, babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir video paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir videoya da yer verdi.
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