Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gündem, Yassıda kararlarıyla ilgi düzenleme. Teklife göre, Yassıada mahkemesinin dayandığı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun maddeleri yürürlükten kaldırılacak. Böylece Yassıada mahkemesi "yok hükmünde" sayılacak.

Düzenlemeyle, Yassıada yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak. Başvuruları değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak.

Elektronik duruşma hayata geçirilecek

Meclis Genel kurulunun gündemindeki diğer başlık ise 3'üncü yargı paketi. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeyle, elektronik duruşma hayata geçirilecek.

Avukatların duruşmalar için adliyeye gitmelerine gerek kalmayacak.

Arabuluculuk müessesesinin kapsamı genişletilecek. Tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu olacak.

Baro düzenlemesinin Meclis'e sunulması bekleniyor

Son rötuşları yapılan baro düzenlemesinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Buna göre, avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde, 2 bin üye ile yeni barolar kurulabilecek.