Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelecek

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin hareketli saatler yaşanıyor. Bu konuda ilk açıklama sabah saatlerinde geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programın ardından yaptığı açıklamada iki parti arasındaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Umarım güzel şeyler olur. En büyük arzum görüşmelerin başarıyla sonuçlanması" dedi.

Bu açıklamadan bir kaç saat sonra İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı, CHP Genel merkezine gitti.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Koray Aydın, ittifak görüşmelerindeki pürüzlerle ilgili ön görüşme yaptıklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in akşam saatlerinde bir araya geleceklerini söyledi.

Liderlerin buluşmasında önce de CHP'li bir heyet , İyi Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Kaynak: TRT Haber