CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize Fındıklı’da halka hitap etti. Hiçbir siyasi parti ayırmaksızın bütün belde halkını kucaklamak zorunda olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı... Türkiye'nin geleceğine odaklanmış bir siyaset anlayışı. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyen bir siyaset anlayışı. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı gösteren bir siyaset anlayışı." dedi.

Kaynak: TRT Haber