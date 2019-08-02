Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın 11'incisi bu yıl 3-9 Ağustos tarihlerinde Ankara ve Samsun’da gerçekleştirilecek.

Büyükelçiler Konferansı, Türk dış politikası hakkında kurum içi ve kurumlar arası eş güdüm ile planlamanın yanı sıra kamu diplomasisi bakımından önemli bir işlev görüyor.

Konferansın teması "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi"

Bu yılki konferansın teması "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu temanın küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Türkiye'nin milli hak ve menfaatlerinin korunmasını, ayrıca uluslararası barış ve istikrara katkı sağlanmasını teminen Türk diplomasisinin farklı araçları bütüncül bir yaklaşımla kullandığına işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Konferansta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları alınacak, dış politikamızı ilgilendiren gelişmeler ve yönelimler üzerinde durulacak, güncel sınama ve fırsatlar görüşülecek, önümüzdeki döneme dair önceliklerimiz kapsamlı biçimde değerlendirilecektir." ifadesi yer aldı.

Ekonomi, güvenlik ve savunma konuları konferansın odak noktalarından

Konferans kapsamında Türkiye'de toplanacak büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek. Kabine üyeleri, üst düzey kamu görevlileri ile bazı yabancı konuklar büyükelçilere hitapta bulunacak. Birer gün ayrılan ekonomi ile güvenlik ve savunma konuları da konferansın odak noktalarından olacak.

Konferans kapsamında bu yıl ayrıca bölgesel nitelikli oturumların yanı sıra üst düzey yerli ve yabancı şahsiyetlerin de katılımlarıyla kriz yönetimi ve çatışmaların çözümü ile yükselen popülizm ve ırkçılık konularında paneller düzenlenecek.

Konferansın son günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yıl dönümü vesilesiyle Samsun’u ziyaret edecek.

Konferans kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen ve daha önce hiç yayınlanmamış belgeler, "100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı bir kitapla kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA