CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı bir eğitim politikasıyla hayatın her alanını, imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına dönüştürmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, önce tek tek gençleri dinledi, sorunlarını not aldı. Sonrasında çözüm önerilerini sıraladı.

Kılıçdaroğlu, "Bütün organize ve sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç doyduğu eleman ihtiyacı süratle karşılanabilir. Bu liseler yatılı olacak, bu liselerde çalışanlar belli bir sınıftan sonra kendi alanlarında sanayide staj yapacaklar. SGK primlerini devlet ödeyecek." ifadelerini kullandı.

"Umutsuzluğa kapılmayın" diye konuşan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Herkesin üniversite mezunu olduğu ülke hiçbir yerde yoktur. Üretim zinciri oluşturulursa, fabrika kurulursa, katma değeri yüksek ürün üretilirse herkesin işi olur. Umutsuzluğun çok yaygın olduğunu görüyorum ben ve gençlerin umutsuz olmaya hakkı yok."