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Şehit ve gazi çocuklarına 63 milyon TL eğitim ve öğretim ödemesi
[Fotoğraf: Getty]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim ödemesi yapacağız" açıklamasını yaptı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının bu yılki eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin başladığını açıkladı.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 16:00
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