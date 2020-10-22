Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu.
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın satır başları şöyle:
"Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi.
Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.
Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Merkez BankasıSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:21
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