CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Erken seçim talebi benim değil. Çiftçinin talebidir, emeklinin talebidir, işçinin talebidir, sanayicinin talebidir. Efendim hapislerde haksız yatanların, demokrasiye inananların talebidir erken seçim. Ne korkuyorsun, 'milli irade milli irade' diyorsun milli iradeye gitsene hakemliğine başvursana. Korkuyorlar. Korksunlar hak gelecek batılı zail edeceğiz yok edeceğiz, adaleti getireceğiz bu ülkeye."

MUhtarlara bütçe çıkışı



"Muhtarlar için neden tek, özgün bir kanun çıkarılmaz?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Çalışmamız da hazır. Eğer diğer siyasi partiler de 'evet' derse muhtarların hakkını, hukukunu özel bir yasada düzenleyelim ve bu özel yasada yer alsın. Belediye başkanlarının, milletvekillerinin var da niye muhtarların yok. Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesim. Hiçbir siyasi partiye üye değil. Adıyla sanıyla çıkıyor, 'şunları yapacağım bana oy verin' diyor. Oyunu alıyor, geliyor koltuğuna oturuyor. Muhtarlık seçimleri birinci sınıf demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarlarla ilgili olarak bir bütçenin de olması gerekir.”