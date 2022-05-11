Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin lira tazminat ödeyecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.
Dava Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Kılıçdaroğlu geçen yıl Mart ayındaki grup toplantılarında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunmuştu.
O konuşmalar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı ifadeler "onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici" nitelikte bulundu.
Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun iki konuşması için ayrı ayrı 15 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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