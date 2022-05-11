Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.

Dava Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Kılıçdaroğlu geçen yıl Mart ayındaki grup toplantılarında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunmuştu.

O konuşmalar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı ifadeler "onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici" nitelikte bulundu.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun iki konuşması için ayrı ayrı 15 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

