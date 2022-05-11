AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalara şu sözlerle tepki gösterdi:

"İnsanlar ölümden kaçarak bizim topraklarımıza geldi. Türkiye'nin bu konuda bir politikası vardır. Türkiye'nin politikası yokmuş gibi konuşanların aslında ne Suriye'deki durumu anladıkları ne de göç meselesiyle ilgili uluslararası hukuk bildikleri söz konusu değil. Yine şunu unutmamak gerekir, "biz istediğimiz gibi göndeririz" diyenlerin geçmişte yaşanmış bazı olayları hatırlaması lazım. Mesela İspanya'dan kaçan Yahudileri aldık, onların hayatını kurtardık bununla gurur duyuyoruz. Ama tek parti döneminde büyük bir yanlış yapıldı 40'lı yıllarda. Türkiye'ye sığınan Azeri aydınlar arkası hesap edilmeden Sovyetler Birliği'ne iade edildi, sınırı geçer geçmez bu Azeri aydınların kafasına kurşun sıkarak onları öldürdü. Cumhurbaşkanımız konuşmasında çok net bir ifade kullandı. "Bir gün gönüllü ve onurlu bir şekilde dönecekler ülkelerine. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve biz bunları katillere teslim edemeyiz" dedi. Bunu söyleyen muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için bir planı, programı var mı? Sadece göndereceğiz diyorlar, karşı tarafta bir katliam makinesi var. Nasıl olacak bu?"

[Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı açıklaması] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bunu söyleyenlerin, bu muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için bir planı, bir programı var mı?https://t.co/Zmd1Ce62eY pic.twitter.com/HVYlyrmOwn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2022

'Kılıçdaroğlu, rekabet siyaseti değil husumet siyaseti içinde hareket ediyor'

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti yönetiminden çok Esed yönetimiyle empati kurar şekilde konumlandırdığını belirterek, "Grup konuşmasında çok ilginç ve çok üzücü şeyler söyledi Türk siyaseti açısından. Siyasi partiler arasındaki mücadele bir siyasi rekabettir. Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yaptığı, Cumhurbaşkanımıza yaptığı rekabet siyaseti değil husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz" dedi.

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kınama

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği ifadeleri kınadıklarını belirterek, "Kullandığı ifadeyi AK parti olarak kendisine aynen iade ediyoruz. Bu ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Birisi eğer bir maşa arıyorsa bakması gereken yer Esed rejimiyle kim empati kuruyorsa odur" diye konuştu.