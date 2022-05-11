İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen Yerel Medya Çalıştayı'nda konuştu.

Altun, son dönemde sığınmacılar üzerinden yürütülen tartışmalara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Biz devlet ve millet olarak, bu konuda insani ve vicdani değerlerden uzak şekilde kötücül hesaplarla siyasal menfaat devşirme girişimlerine hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Art niyetli emeller, her zaman olduğu gibi beyhude bir çaba olarak karşımızda duracaktır."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yerel Medya Çalıştayı’nda konuşuyor. https://t.co/GqS1jSEAJw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2022

"Sığınmacılarla ilgili herhangi bir düzensizliğe prim vermiyoruz"

Bu tartışmaların Türkiye'ye yönelik toplumsal mühendislik girişimlerinin son örneği olduğunu belirten Altun, sığınmacılar konusunda gereken tedbirlerin alındığının da altını çizdi.

"Devletimiz göç konusunu ilgili bütün kurum ve kuruluşları ile yakından takip etmektedir ve gereken her türlü tedbiri etkin bir şekilde almaktadır bu konuda herhangi bir düzensizliğe asla prim vermediğimizi izin vermediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

"Zalimlere heyet gönderdiler, Türkiye'de kaos çıkarmaya çalıştılar"

"Suriye'de zulüm düzeni son bulsun diye uğraşıyoruz" diyen Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 10 yılda bu kapsamda önemli bir mücadele verdiğini şu sözlerle vurguladı:

"Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi verirken, zalimlerle iş birliği yapanlar, onlara heyetler ve sempatik mesajlar gönderenler ne yazık ki bugün çıkmış Cumhurbaşkanı'nın onurlu mücadelesini eleştirmeye, Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturmaya çalıştılar ve bunları herkesin gözleri önünde yaptılar."

"Canını kurtarmak için sığınanlara sahip çıkmak insani sorumluluğumuz"

Sığınmacı konusuna insani bir mesele olarak baktıklarını ifade eden Altun, son günlerde çıkan tartışmalara milletin asla prim vermeyeceğini belirtti.

"Canlarını kurtarmak için ülkemize sığınanlara sahip çıkmak bizim tarihi ve insani sorumluluğumuzdur. Milletimiz zaten sistematik yalan ve dezenformasyon içerikli haber ve söylemlere asla prim vermemiştir, vermeyecektir. Zira bu milletin toplumsal genlerinde ırkçılık ve nefret hiçbir zaman yer bulamamıştır."

"500 bin Suriyelinin geri dönmesi sağlandı"

Suriyelilerin geri dönüşü konusuna da değinen Altun, Suriye’nin kuzeyinde güvenli hale getirilen bölgelere şimdiye kadar 500 bin Suriyelinin geri dönmesinin sağlandığını hatırlatarak, "Bu sayıyı güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerle artıracak çalışmaları da sürdürüyoruz" dedi.