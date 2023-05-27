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Gündem
AA 27.05.2023 17:22

Kılıçdaroğlu: Bütün hedefim adaleti getirmek, huzur ve bereketin olmasını sağlamak

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim bütün hedefim, bu ülkeye adaleti getirmek ve her evde huzurun, bereketin olmasını sağlamaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu: Bütün hedefim adaleti getirmek, huzur ve bereketin olmasını sağlamak
[Fotograf: AA]

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesisleri'nde düzenlenen Aile Destekleri Sigortası Buluşması'nda konuştu.

Hak, hukuk ve adalet için her evde huzur ve bereketin olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, anne beslenme çantasına bir şey koyamıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Benim bütün hedefim, bu ülkeye adaleti getirmek ve her evde huzurun, bereketin olmasını sağlamaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, devletin hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmaması gerektiğini dile getirerek, CHP'li belediyelerin yaptığı sosyal yardım çalışmalarını anlattı.

"Sosyal devlet, geliri olmayan vatandaşına hizmet eden devlet demektir"

Kreşler kurduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bunu Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını, annelerin çocuklarını sevgiyle kreşlere teslim edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Neden 'Sosyal devlet' diyoruz? Sosyal devlet, geliri olmayan veya küçük gelirli vatandaşına hizmet eden devlet demektir. Sosyal devlet budur. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, herkesin işinin, gücünün olduğu devlete biz sosyal devlet diyoruz." diye konuştu.

"Hangi sosyal devlette gelirin yarısı kiraya gider?" diye soran Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nı anlatarak, şöyle devam etti:

"Aile Destekleri Sigortası şu, geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her aileye devlet banka hesabına bir para yatırır. Kadın gider o parayı, emekli, işçi, memur gibi çeker evladının çoluk çocuğunun rızkını sağlar. Böylece o ailenin fakir, yoksul olduğunu, o ailenin gelire muhtaç olduğunu kimse bilmez. Bunu ancak sosyal devlet bilir ve o ailenin onurunu korumuş olur. Bunu Allah nasip ederse hayata geçireceğiz."

CHP'li belediye başkanlarının benzer uygulama yaptığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunu Türkiye genelinde gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

"Benim sözüm var, hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim"

Kılıçdaroğlu, gelir güvencesi sağlandığında çocukların ihtiyaçlarının karşılanabileceğine işaret ederek, "Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşayacağım, mütevazi yaşayacağım. Sizin gibi yaşayacağım ve sizin sorunlarınızı çözeceğim. Sizin sorunlarınızı çözmezsem ben niye siyaset yapıyorum? Bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben niye siyaset yapıyorum?" ifadelerini kullandı.

"Benim sözüm var, hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim." diyen Kılıçdaroğlu, hiçbir fakir ailenin elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında bir kadın torunuyla sahneye çıkarak yaşadığı sorunları dile getirdi. Kadını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra kadın ve torunuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve kadınlar katıldı.

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