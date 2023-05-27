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Gündem
TRT Haber 27.05.2023 15:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini İstanbul'da sürdürüyor. İlk olarak merhum başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyaret eden Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Programı, Topkapı Anıt Mezarı ziyareti ile başladı. 27 Mayıs darbesinin 63. yılında, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabri başındaki anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Erdoğan, Anıt Mezar'ı ziyaretinde Menderes'in kabrine çelenk sunarken, merhum bakanların mezarlarına da karanfil bıraktı.

Kur'an-Kerim tilaveti yapılan törende, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Törenin ardından Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezar'da bulunan kabrini ziyaret etti. Özal'ın kabrine karanfil bırakan Erdoğan, burada dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi'de bulunan mezarına da gitti.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, Erbakan ailesinin mezarı başında dua okurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erbakan'ın mezarındaki çiçekleri suladı.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

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