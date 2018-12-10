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Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi.

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Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde konuştu.

1 Ocak 2019’dan itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını dile getiren Kılıdaroğlu, “Kazanacağımız belediyelerde hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz, hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız.” dedi.

Yeni belediyeler aldıkları zamanda o belediyelerde de 2 bin 200 lira olacağını belirten Kılıçdaroğlu, bunun garantisinin kendisi ve Meclis olacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

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