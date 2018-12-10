Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Açıklamam amacından saptırıldı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hakkındaki haberlere "Sarıdır beyazıdır ben bilmem. Bizim sırtımızda işçinin tulumu var" diyerek cevap verdi.

Atalay'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, Fransa'daki protestoları işaret eden açıklaması tepki toplamıştı.

Ergün Atalay, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi:

"Burada biz ifadesi işçisi, işvereni, muhalefeti, iktidarı, sivil toplum örgütleri; bütün kurumlarıyla Türkiye’yi ifade etmekte. Benim bu kullandığım ifade özellikle konumuzun asgari ücretli insanların refahı olduğu bir ortamda -bununla ilgili yoğun çalışma içerisindeyken- bu tür yayınları kamuoyuna yaymak insafsızlıktır, merhametsizliktir."

"27 Nisan'da ve 15 Temmuz'da demokrasinin yanında oldum"

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Atalay, her dönemde demokrasinin yanında olduklarını belirtti:

"27 Nisan’da e-muhtıra'da ilk bildiriyi açıklayan kurum Türk-İş'tir. Pazar sabahı saat 10'u 5 geçe Türk-İş bu darbenin karşısında olduğunu söyledi. Altında Ergün Atalay imzası vardı. 15 Temmuz gecesi Sakarya kent meydanında 50 bin kişiye gece saat 12'yi 20 geçe konuşan Türk-İş başkanı Ergün Atalay’dı."

"Bizim sırtımızda işçinin tulumu var"

Türk-İş Başkanı sadece işçinin yanında olduklarını sözlerine ekledi. "Ölene kadar demokrasiden yana olmaya devam edeceğim. Sarıdır beyazıdır ben bilmem. Bizim sırtımızda işçinin tulumu var."dedi.

Kaynak: TRT Haber