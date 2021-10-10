Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "10 Ekim Ankara katliamında dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

#10EkimAnkaraKatliamı’nda dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2021