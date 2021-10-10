Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "10 Ekim Ankara katliamında dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.
#10EkimAnkaraKatliamı’nda dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Terör Saldırısı Ankara
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