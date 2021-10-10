MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"’nda konuştu.

Bahçeli "HDP Kapatılsın" çağrısını yineledi, "HDP'nin kapısına hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır" dedi.

“HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır. HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. HDP’nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK’nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır."

Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronların tasallutu altında bulunanlara diyorum ki, bölücü örgüt PKK’dan bir an önce kurtulun. Analarınıza koşun, onlarla kucaklaşın, zalimlerin oyuncağı olmayın, ihanete daha fazla ortak olmaktan uzak durun."

MHP'den ABD yönetimine tepki

Bahçeli Biden yönetimine de sert sözlerle yüklendi. ABD'nin artık bir karar vermesi gerektiğini vurguladı, "Amerika Birleşik Devletleri terör örgütleri ile mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD yönetimi dost mudur, düşman mıdır?" diye konuştu.

Kadına şiddet sorunu çözülmeden hayat bize zindandır

MHP Lideri, kadına yönelik şiddet olaylarını hatırlattı. Net mesaj verdi:

"Gerekçesi ne olursa olsun kadına şiddet sorunu çözülmeden, uzanan vahşi eller kırılmadan daha da önemlisi şiddete müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden hayat bize zindandır."



