Kılıçdaroğlu: Açık söylüyorum, değil 6'lı gerekirse 16'lı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün vefat eden CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

14 mayıs seçimlerinden önce kurulan 6'lı masayı hatırlattı, hedefini bir adım öteye taşıdı.

Kılıçdaroğlu, "Açık ve net söylüyorum. Değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Hiçbirimizin, hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimizi umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihimize yüklediğimiz bir görevdir" dedi.

İstanbul'un önemine değindi

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vardı. İstanbul'un hem kendileri hem de dünya için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul bizim için de Türkiye için de dünya için de önemli bir merkezdir. Erdoğan boşuna söylemiyordu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye. Evet, oylarını 2002’deki rakamlara indirdik. Yüzde 35’lere, 34’lere indi ne olursa olsun. Hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim arayışı içinde" şeklinde konuştu.