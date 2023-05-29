Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 29.05.2023 16:57

Kesin seçim sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek

YSK tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Kesin seçim sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek

YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek.

İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

ETİKETLER
Seçim 2023 YSK Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: İstanbul'un fethi kadim bir hayalin gerçekleşmesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Deprem bölgesindeki öğrenciler için bursluluk sınavı başvuruları başladı
17:27
Avrupa liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları geliyor
17:21
Mars kabuğunun yer kabuğundan daha kalın olduğu ortaya çıktı
17:23
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon 3 araca çarptı: 13 yaralı
17:17
İslam Camiası Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği
17:13
Putin'den Kırgızistan ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına onay
Erzurum mor ters lalelerle renklendi
Erzurum mor ters lalelerle renklendi
FOTO FOKUS
İstinat duvarı araçların üzerine yıkıldı
İstinat duvarı araçların üzerine yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ