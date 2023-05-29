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Gündem
AA 29.05.2023 16:36

İşte İstanbul'un oy dağılımı: 1 milyon 391 bin 457 seçmen oy kullanmadı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda İstanbul'da 9 milyon 889 bin 852 geçerli oy kullanıldı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyon 121 bin 194 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı.

İşte İstanbul'un oy dağılımı: 1 milyon 391 bin 457 seçmen oy kullanmadı
[Fotograf: AA]

İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, dün gerçekleştirilen seçimin ardından birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulu'nca da kentteki sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm illerde oy oranını artırdı
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İstanbul'da 1 milyon 391 bin 457 seçmen oy kullanmadı

İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu odanın kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 375 bin 616 seçmenden 9 milyon 984 bin 159'u sandığa gitti. Sayımın ardından 9 milyon 881 bin 62 oy geçerli olarak tutanağa kaydedildi. İtiraz üzerine 8 bin 790 oyun da eklenmesiyle toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.

Seçimde, 30 bin 849 sandık kurulu yer alırken, oyların 94 bin 307'si geçersiz sayıldı.

Geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

Detaylı sonuçlar için tıklayın[Detaylı sonuçlar için tıklayın]

Erdoğan en çok oyu Bağcılar'dan, Kılıçdaroğlu Esenyurt'tan aldı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da en fazla oy aldığı ilçe 267 bin 903 ile Bağcılar olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ilçede 180 bin 989 oy verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 293 bin 289'la il genelinde en fazla oyu İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt'tan alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 249 bin 409 oy aldı.

Öte yandan İstanbul'un en az nüfuslu ilçesi Adalar'da Kılıçdaroğlu 8 bin 480 oy, Erdoğan ise 2 bin 952 oy aldı.

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