Dışişleri Bakanlığından, Kerç Boğazı yakınlarında yaşanan gemi faciası ile ilgili, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığı, 4’ünün vefat ettiği, kayıp olan 4 Türk vatandaşının ise arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak 2019 tarihinde, Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4’ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz."

Kazadan kurtulan 8 Türk'ün isimleri belli oldu

Öte yandan kazadan kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu.

Kurtulan kişilerin isimleri şu şekilde: Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü, Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı.

Rus yetkililerden edinilen bilgiye göre, ön belirlemelere göre, dün Kerç Boğazı yakınlarında yakıt transferi yaparken Türk ve Hint mürettebatın bulunduğu gemilerden birinde patlama yaşanması nedeniyle çıkan yangının, "güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi" nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Toplam 4,7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin Rusya’nın Kuban limanına gittikleri kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber