Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de 30 Haziran 2024 akşamı yaşanan olayların ardından sosyal medya platformu X üzerinde yapılan paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüzde 37'si bot hesaplar

Bakan Yerlikaya, yaklaşık 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım yapıldığını, bu hesapların yüzde 37'sinin bot olduğunu ve paylaşımların yüzde 68'inin provokatif ve negatif içerikli olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden provokatif paylaşım yapan ve nefret söylemlerinde bulunanlara karşı harekete geçtiklerini ifade ederek, 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını, bunlardan 10'unun savcılığa sevk edildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.