Katil İsrail Eygi'yi öldürdü: Avustralyalı tanık Türkiye'ye geldi

Yeryüzü Avukatları Derneği, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da katil İsrail askerlerince katledilmesi sonrası İsrailli yetkililer hakkında "kasten öldürme" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Eygi'nin son anlarında yanında olan ve suç duyurusu kapsamında ifade vermek üzere Türkiye'ye gelen O'Sullivan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan Gemisi"ne çıkış belgesi verilmesi talebiyle bir süredir Haydarpaşa'da bekleyen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan O'Sullivan, Eygi'nin, hemen yanı başında vurulduğunu anlatarak, "İsrail'in bunun bir hata olduğuna dair tüm söylemleri aptalca bir yalandan ibarettir. Bu açıkça bir infazdı ve kasıtlıydı." dedi.

O'Sullivan, İsrailli yetkililerin amaçlarının, kendileri gibi diğer uluslararası gönüllüleri caydırmak olduğunu vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına İsrail aleyhinde suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan O'Sullivan, "Türk Devleti'nin de bu konuda bir suç duyurusu vardı, iki dosya birleşti. Olayın birincil tanığı olarak sözlü ifademi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vermek üzere Türkiye'ye geldim. İnşallah Ankara'ya gideceğiz, ifademi vereceğim." diye konuştu.

Barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince vurulmuştu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.