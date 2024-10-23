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Gündem
AA 23.10.2024 02:40

Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 uzman erbaş alınacak

Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

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Jandarma Genel Komutanlığı KPSS Sahil Güvenlik Resmi Gazete
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