Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 06:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Emiri Al Sani Türkiye'yi ziyaret edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak.
İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan
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