Kaşıkçı soruşturması: Konsolosluk çalışanları ifade verdi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Başkonsolosluk çalışanı 20 kişinin ifade verme işlemi tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu konsolosluk çalışanları, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Savcılık, toplam 20 kişinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında, aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 25 kişinin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı belirtildi.

17 gündür haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Kaynak: AA