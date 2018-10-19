Al Jazeera'den Kaşıkçı iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kaybolması dünya basınında geniş yer alırken, gelişmeler adım adım takip ediliyor.

Al Jazeera televizyonu, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili yeni iddialarda bulundu.

Soruşturma ve inceleme sonucunda Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içerisinde tam olarak hangi odada ve tam olarak nerede öldürüldüğünü belirlediğini öne süren Al Jazeera, Suudi Gazeteci'nin konsolosluk içerisinde birkaç kişinin saldırısına uğradığını da ileri sürdü.

Televizyon Kaşıkçı'nın öldürüldüğü odanın daha önceden hazırlanmış olduğunu da ifade etti. Öte yandan, Adli Tıp uzmanı Salah Muhammed El-Tubeyki'nin bu süreçte büyük rol oynadığı iddia edildi.

Kaynak: TRT Haber

