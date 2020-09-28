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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı
[Fotoğraf: AA ]
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ikinci iddianame hazırlandı. 6 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 2 şüphelinin tasarlayarak be canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Cemal Kaşıkçı Cemal Kaşıkçı cinayetiSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:44
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