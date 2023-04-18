Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı

İki millet tek devlet yaklaşımıyla özellikle son yıllarda birbirinden kritik alanlarda koordineli hareket eden Türkiye ile Azerbaycan yeni dönemde turizmde de her iki tarafın önemli kazanımlar sağlayabileceği bir yol haritası üzerinde ilerliyor.

Azerbaycan Turizm Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Bahruz Asgarov, İstanbul’un ev sahipliğinde bu yıl 26’ncısısı düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) kapsamında Ankara-Bakü arasındaki giderek gelişen ilişkilerin turizme olası yansımalarını değerlendirdi.

[Bakü'de yer alan Kız Kulesi, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor.]

Türkiye, Azerbaycan’a en çok turist gönderen ikinci ülke

Azerbaycan ile Türkiye arasında son yıllarda ağırlıklı olarak savunma sanayiinde büyük anlaşmalar yapıldığını anımsatan Asgarov, arka planda çok farklı alanlarda da iki ülkenin işbirliğinin sürekli arttığını ve turizmin de bu başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın turizm potansiyelinde Türkiye’nin ve Türkiye’den gelecek turistlerin çok önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Asgarov, ülkemizden Azerbaycan’a giden turist sayısının 311 binin üzerinde olduğu bilgisini paylaştı.

“Mevcut rakamlara göre Türkiye, Azerbaycan’a en çok turist gönderen ikinci ülke konumunda” diyen Asgarov, önümüzdeki dönemde bu sayının giderek artmasını beklediklerini vurguladı.

[Bibiheybet Camii Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan tarihi bir cami. 13. yüzyılda inşa ettirilen yapı 1930'larda yıkıldı. Günümüzdeki yapı 1990'lı yıllarda inşa edildi.]

Azerbaycan’a sadece kimlikle gidilebiliyor

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihsel bağa ve hem dil hem de gelenek açısından benzerliklere işaret eden Bahruz Asgarov şöyle devam etti:

“Kardeş ülkemiz Türkiye’den Azerbaycan’a yoğun bir ilgi var. Tabi burada hem tarihsel bağımız hem birbirimizi rahatlıkla anlayabilmemiz çok önemli. Dilimiz, gelenek ve göreneklerimiz çok benziyor. Azerbaycan’a Türkiye’den gelen bir turist hiçbir zorluk yaşamıyor. Aksine belki de en rahat tatil dönemlerinden birini geçiriyor.

Bir diğer önemli noktaysa, Türkiye’den gelecek turistlere sağlanan kolaylıklar… Türk vatandaşları için Azerbaycan’a girişte herhangi bir vize zorunluluğu yok. Sadece kimlikleriyle gelip 1 ay süreyle ülkemizde kalabilirler. Bu da Azerbaycan’ı baştan sona gezebilmek için oldukça yeterli bir süre.

Karabağ ve Suşa bölgeleri de turizme kazandırılacak

Azerbaycan’ın 11 iklim kuşağından 9’unu barındıran bir ülke olduğu bilgisini paylaşan Asgarov’un üzerinde durduğu bir diğer nokta da ülkeye gelen turistlerin çok farklı deneyimleri tecrübe edebileceği konusu oluyor.

[Dünya'nın ilk ve en büyük halı müzesi de Azerbaycan'da bulunuyor.]

Ermenistan’a karşı elde edilen zaferlerin ardından özgürlüğüne kavuşan bölgelerde de çok hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Bahruz Asgarov, “Karabağ ve Şuşa başta olmak üzere işgalden kurtardığımız bölgeleri de turizme kazandırmak için kolları sıvadık. Azerbaycan’da Türkiye’den gelecek turistlerin yolunu gözlüyoruz. Bizim gönlümüz de Azerbaycan ve Türkiye sevgisi birlikte atıyor. Can kardeşlerimizin bizim ülkemizde diledikleri gibi seyahatlerini planlayabileceklerini memnuniyetle söyleyebilirim. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye’den Azerbaycan’a daha çok turistin geldiği günlere birlikte şahitlik edebiliriz” diyerek sözlerini tamamlıyor.