Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Tescilli kültür varlıklarına enkaz kaldırma çalışmaları sırasında zarar verildi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

6 ve 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen Antakya'daki taşınmaz kültür varlıklarında ciddi hasarlar oluştuğu ifade edilen bültende, başta Antakya olmak üzere il genelinde deprem afetinden etkilenen taşınmaz kültür varlıklarındaki nitelikli malzemenin ayıklanarak envanterlenmesi ve restorasyona altlık oluşturması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan Hatay Afet Bölgesi Kazı Başkanlığının bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bugüne kadar Habib-i Neccar Camisi, Ulu Cami ve Rum Ortodoks Kilisesi başta olmak üzere cami, mescit, kilise, medrese, han, hamam, kamu binası, türbe, çeşme, sabunhane ve konutlardan oluşan 180 tescilli kültür varlığındaki çalışmaların tamamlandığı bildirilen bültende, çalışmalar sonucu kitabe, litürjik malzeme, ikona, süslemeli mimari parça, seramik, kandil, Osmanlı arması, haç, mukaddes kitap, mihrap ve minber parçaları, ahşap kapı kanatları, kapı tokmakları ve mezar taşları olmak üzere toplam 450 eserin enkazlardan çıkarıldığı bilgisi verildi.

Eserlerin gerekli belgeleme çalışmaları yapılarak temizlendikten sonra envanter kayıtlarıyla birlikte Hatay Arkeoloji Müzesi'ne nakledildiği aktarılan bültende, tescilli sivil mimarlık örnekleri ile geleneksel dokuya sahip konutların yoğunluğu nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarında özellik arz eden Antakya ilçesi İzmir Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve İstiklal-İnönü caddeleri arasında kalan bölgede enkaz ayrıştırma faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Bir diziye verilen "program durdurma" cezası

Bültende, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) bir dizi filmdeki kadına şiddet sahneleri nedeniyle yayımlandığı kanala uyguladığı "program durdurma" cezasıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar üretildiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Cezanın nedeni olarak gösterilen sahneler ve sansür iddialarının aksine dizinin 10 Mart 2023'te saat 20.47'de yayınlanan 18'inci bölümündeki bazı sahnelerine yönelik kamuoyunda yoğun tepki oluştuğu ve RTÜK'e çok sayıda şikayet ulaştığı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerin ardından dizinin tepki çeken bölümündeki sahnelerde kadına yönelik şiddetin yer aldığı tespit edilmiş, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının s bendinde yer alan 'Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.' hükmü kapsamında 'program durdurma' cezası uygulanmıştır. RTÜK, daha önce de 'kadına şiddet' sahneleri içeren bir dizi filmle ilgili 'program durdurma' cezası uygulamıştır."

Kosovalı moda tasarımcısının Türkiye'de gözaltına alındığı iddiası

Kosova basınında geniş yankı bulan "Kosovalı moda tasarımcısı Valdrin Sahiti, Türkiye'de gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, çevirim içi bir yayına katılan Sahiti ve avukatı Besnik Berisha'nın Dubai'de bir otelde olduklarını açıkladığı aktarıldı.

Bültende, görüntülerdeki şehir manzarasının da Sahiti'nin Dubai'de olduğunu desteklediğine dikkat çekildi.