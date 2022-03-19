Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, 1915 Çanakkale Köprüsünün yapım ve işletme süresi ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıdığı belirtildi.

Proje 1,5 yıl erken tamamlandı

Karayollarından yapılan açıklamaya göre, köprünün bitilmesi için yüklenici firma teşvik edildi.

Sözleşmedeki bir hüküm gereğince, yüklenicinin projeyi öngörülenden 1,5 yıl erken bitirmesi ile 622 ,5 milyon euro tasarruf sağlandı.

"İddia edilen zarar, tamamen hayal ürünü ve iftiradır"

Açıklamada 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarı ile tamamlanan projenin ekonomiye etkilerine de değinildi.

Yaklaşık maliyet 4 milyar 329 milyon euro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedelinin 3 milyar 796 milyon euro olduğunun altı çizildi.

"Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır." denilen açıklamada, "İddia edilen zarar, tamamen hayal ürünü ve iftiradır" ifadeleri kullanıldı.

Projeyle toplamda 415 milyon euro tasarruf edilecek

Açıklamaya göre, söz konusu proje ile bir yılda zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımındaki azalmadan dolayı toplamda 415 milyon euro tasarruf edilecek.