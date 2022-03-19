Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da motokuryeler bugün trafiğe çıkabilecek
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da belli aralıklarla etkili olan kar nedeniyle trafiğe çıkışına izin verilmeyen motokurye, elektrikli scooter ve motosikletler bugün 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Twitter hesabından açıklama yaptı.
Motokuryelerin bugün 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini belirten Vali Yerlikaya, şunları söyledi:
"20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum."
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022
20 Mart Pazar günü (YARIN)
⏰10.00’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin????????
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗️
Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MWtKPzwtic
Etiketler: Ali Yerlikaya Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı
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