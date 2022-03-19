İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Twitter hesabından açıklama yaptı.

Motokuryelerin bugün 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini belirten Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum."