Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye ziyaret
[Fotograf: AA]
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masa toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Karamollaoğlu, 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "6'lı masa toplantısı" öncesi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede 6'lı masanın gündemi belirlendi.
Etiketler: Saadet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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