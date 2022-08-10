Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile dayanışmamızın güçleneceğine inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Slovenya ile dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın güçleneceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayii alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/nsMoHmEzr1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2022
Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlıyor.
Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen ortaklığımızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılması dahil her alanda güçleneceğine inanıyorum.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Slovenya Son Dakika
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