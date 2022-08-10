Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayii alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/nsMoHmEzr1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2022

Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlıyor.

Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen ortaklığımızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılması dahil her alanda güçleneceğine inanıyorum.