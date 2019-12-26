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Karadeniz'deki yangınların tamamı kontrol altına alındı26 Aralık 2019 Perşembe 11:08 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 11:14
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları ile ilgili açıklama yaptı.
Bölgedeki tüm yangınların kontrol altına alındığını ifade eden Pakdemirli, "Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor." dedi.
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