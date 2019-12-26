Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki örtü yangınları ile ilgili açıklama yaptı.

Bölgedeki tüm yangınların kontrol altına alındığını ifade eden Pakdemirli, "Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor." dedi.

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