OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyonun çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Tanrıkulu, "Komisyon, iki yıl içinde, yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı. Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi. İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğunun tespit edildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor." ifadelerini kullandı.

132 bin 922 tedbir işlemi uygulandı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından terör örgütünün tüm unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı.

Kaynak: TRT Haber/AA