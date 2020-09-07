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Karabük'te bir vali yardımcısı görevden alındı
[Fotoğraf: AA]
Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.
İçişleri Bakanlığından Karabük Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.
Baran'ın yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.
Etiketler: Karabük Barbaros Baran İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 17:56
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