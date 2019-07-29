Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli Astsubay rütbesindeki 41 için gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, Ankara'da umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından aranarak örgütsel iletişim kurdukları belirlenenler için soruşturma başlattı.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli, Astsubay rütbesindeki 41 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini belirtildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 şüpheli yakalandı.

Kaynak: TRT Haber