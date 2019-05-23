Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulacak. İmar planları, ruhsat ve iskan verme yetkileri tek elde toplanacak. Böylece hem Kapadokya'daki doğal yapı korunacak hem de kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek.

Kapadokya'yı, Çanakkale'deki tarihi alan gibi yasal korumaya kavuşturacak yasal düzenleme Meclis'te kabul edildi. Kapadokya Alan başkanlığının alacağı kararlara, tüm kişi ve kuruluşlar uymak zorunda olacak. Alan Başkanlığı, bölgedeki uygulamaya aykırı yapıları yıkma kararı alabilecek.

Yasayla, bölgedeki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik hükümlere aykırı davrananların cezaları da artırıldı. Bu kişilere, 50 bin lira ile 200 bin lira arasında idari para cezası kesilecek.

Kaynak: TRT Haber