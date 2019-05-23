Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında andı.
Merhum Akif Emre’yi vefatının ikinci yılında rahmetle anıyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 Mayıs 2019
Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/lwWSNEWXLH
Altun, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA