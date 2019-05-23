Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında andı.

Merhum Akif Emre’yi vefatının ikinci yılında rahmetle anıyorum.



Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/lwWSNEWXLH — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 Mayıs 2019

Altun, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA