Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

'Fuat Sezgin'in uzaklaştırılması tarihin en büyük ayıplarından biri'

Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 yılında İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihin en büyük ayıplarından biridir. Çalışmalarına daha sonra Almanya'da devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fuat Sezgin hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi, yürüttüğü çalışmaların başındaki İslam ifadesidir. Bizim kıymetini bilemediğimiz hocamıza Almanya'nın sahip çıkması boşuna değildir.https://t.co/y5bhcurSx1 pic.twitter.com/MrdLBSkroy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mayıs 2019

Bizim kıymetini bilemediğimiz hocamıza Almanya'nın sahip çıkması boşa değildir. İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar, eserleri de dünyada Almanca olarak yer bulur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlim insanına sahip çıkamadığınız zaman Alman sahip çıkar. Eserleri de dünyada Almanca olarak yer bulur.https://t.co/y5bhcurSx1 pic.twitter.com/ww2rsSnATL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mayıs 2019

"İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız"

Kendi ilim erbabımıza, ilmi birikimimize sahip çıkamamamızın sebeplerini iyi düşünmeliyiz. İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız, biz bunu yaptık. Sömürge aydınlarıyla da mücadele ettik, bu zihniyeti tümüyle ortadan kaldıramasak da bilimsel çalışmaları genişlettik.

"Biz şanslı bir milletiz"

İslam'ın çok zengin bir medeniyet birikimi var. Medeniyet inşa etmek her topluma nasip olmaz, biz şanslı bir milletiz.

"Ülkemizi cazibe merkezi haline getireceğiz"

Ülkemizi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz. Fuat Sezgin hocamızın açtığı yol neler yapmamız gerektiğinin ipuçlarını veriyor.

Kaynak: TRT Haber, AA