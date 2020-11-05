Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi'ndeki (BDTİM) görevliler, 7 gün 24 saat boyunca deprem hareketlerini takip edip, bir deprem sonrası tsunami ihtimalini de göz önünde bulundurarak bir uyarı mesajı hazırlıyor. Ardından da AFAD başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara acil bir şekilde haber veriliyor.

İzmir'de yaşanan depremde de tsunami uyarısı yapıldı. 7 dakika gibi bir sürede depremin büyüklüğü konusunda yeterli ve sağlıklı bir tahminde bulunduklarını belirten BDTİM Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu, 11'inci dakikada 7 büyüklüğünde tsunami uyarı mesajını gönderdiklerini söyledi.

Erken uyarı mesajı, tsunaminin kısa sürede gerçekleşmesiyle etkili olmadı.

Necmioğlu, "İzmir'de bir model sistemimiz olmuş olsaydı, 2 dakika içerisinde belli bir eşik seviyeyi görüp 'evet bu deprem büyük bir depremdir ve tsunami oluşturma potansiyeli var' diyecek bir mekanizma olsaydı çok daha hızlı hareket edebilirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin denizlerle çevrili olması depremin ardından tsunami riskini beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre deprem sonrası şu çekilmeleri dikkate alınmalı ve kıyıdan uzaklaşılmalı.

Haber: Muratcan Öztürk

Kamera: Ahmet Bağış