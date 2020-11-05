Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları, tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tedavi altında olan 36 vatandaşımız var"

Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor.

Tedavi altındaki çocukların sağlık durumu

Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok. İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok.

İzmir’de yeni bir hastane inşasına kısa sürede başlayacağız.

Erciyes Üniversitesinde geliştirilen COVID-19 aşı adayı

Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu.

Tuncay Özkan'ın sağlık durumu

Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren durumu söz konusu. Yakın takip ediliyor. Şu an önemli bir sorununun olmadığını söyleyebilirim.