Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bakan Albayrak'tan 'Fatih' mesajı: Nice seferlere, nice zaferlere
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili "Nice seferlere, nice zaferlere!" paylaşımı yaptı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" şeklindeki açıklamasını paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" dedi.
Etiketler: Berat AlbayrakSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 13:30
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