Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.

Operasyonda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/xp6RTuGmTE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2019

Kaynak: TRT Haber