Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamudaki işçilerin yemek ücreti 55 TL oldu
Kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 TL'den net 55 TL'ye çıkartıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 TL’den net 55 TL’ye çıkartılmıştır.
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